Betona karşı toprağımızı suyumuzu savunuyoruz

Yunus Emre BADIR

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi’nde yapılmak istenen beton santralına karşı halkın ve kent bileşenlerinin itirazı sürüyor. Daha önce mahallede yapılan kitlesel protestonun ardından bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde bir kez daha “Beton değil, yaşam istiyoruz” denildi.

Bursa Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Bursa Barosu, DOĞADER ve Tahtalı Mahalle Komitesi öncülüğünde düzenlenen açıklamaya çok sayıda yurttaş katıldı. Katılımcılar, projeye dair ÇED sürecinin işletilmemesi ve kamusal denetimin devre dışı bırakılmasına tepki gösterdi. Açıklamada konuşan Tahtalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kahya ise halkın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu hatırlatarak, santral inşaatının köyü yaşanmaz hale getireceğini ifade etti.