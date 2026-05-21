BEUC, Google, Meta ve TikTok'u şikayet etti: "Kullanıcılar dolandırıcılıktan korunamıyor"

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Google, Meta ve TikTok'u platformlarında kullanıcıları mali dolandırıcılıktan koruyamadıkları gerekçesiyle şikayet etti.

Avrupa ülkelerindeki tüketici derneklerinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli BEUC'tan yapılan açıklamada, BEUC ve üye kuruluşlarının, teknoloji şirketleri Google, Meta ve TikTok hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile üye ülkelerdeki tüketici koruma otoritelerine resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında platformların sahte finansal reklamlarla mücadele etmek ve tüketicilere yönelik riskleri azaltmakla yükümlü olduğu belirtilerek, söz konusu platformların finansal dolandırıcılık reklamlarının yayılmasını önlemede başarısız oldukları gerekçesiyle şikayet edildikleri kaydedildi.

BİLDİRİMLERİN YÜZDE 52'Sİ REDDEDİLDİ

BEUC ve tüketici kuruluşlarının, Aralık 2025 ile Mart 2026 arasında 13 ülkede AB yasalarını ihlal ettiğinden şüphelenilen yaklaşık 900 reklam bildirdiği ifade edilen açıklamada, söz konusu reklamların yalnızca yüzde 27’sinin platformlar tarafından kaldırıldığı, bildirimlerin yüzde 52'sinin ise reddedildiği veya yanıtsız bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzlerce finansal dolandırıcılık reklamının halen çevrim içi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu reklamların her ay 200 milyondan fazla Avrupalı tüketiciye ulaşmaya devam ettiğinin altı çizildi.