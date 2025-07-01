BEUN Rektörü, yaşadığı sorunları anlatan öğrenciyi hedef aldı

HABER MERKEZİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin (BEUN) Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde, bölüm birincisi bir öğrencinin eğitim sürecinde yaşadığı sorunları anlattığı konuşmasına Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tepki gösterdi.

Konuşmasına "Beni Türk Hekimlerine emanet edin" diyerek başlayan öğrenci, eğitim sürecinde yaşadığı zorluklara değindi.

Ancak Rektör Özölçer, yaşadığı sorunları anlatan öğrenciyi hedef alarak "Buradaki konuşmanı affetmiyorum, ama bu kadar insanın içinde yaptığın doğru değil" dedi.

Salonda bulunan yurttaşlar da Rektör Özölçer’in sarf ettiği sözlerin ardından cübbesini çıkarıp kürsüyü terk etmesine tepki gösterdi.