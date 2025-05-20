Beyaz Adam Ağacı Keser Avcılar’da sahnelenecek

Bi’ Değişik Tiyatro’nun, Başkent İletişim Akademisi işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Beyaz Adam Ağacı Keser’ oyunu 23 Mayıs tarihinde Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sezonun etkileyici oyunlarından birisi olarak kabul edilen ve izleyenlerin beğenisini kazanan oyunun yazarı “Market”, “Etik Nedir?”, “Orijinal Günahlar” gibi oyunlarıyla tanınan Gökhan Erarslan. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Devlet Tiyatroları’ndan tanıdığımız usta sanatçı Murat Sarı bulunuyor.

Ölümler ve ayrılıklarla dağılmış bir aile, birbiriyle konuşan ancak iletişim kuramayan insanlar ve sahibi olmayan bir telefon. Adeta hem onları buluşturan hem de ayıran bir köprü gibi, insanları bir araya getirirken bir yandan da onları birbirlerinden uzaklaştıran acılar. Ve hepsinin üzerine kara bulut gibi çöken kapitalizmin gölgesi. Parasızlığın alamadığı mutluluklar, paranın getirdiği kayıtsızlıklar... Beyaz Adam Ağacı Keser sizi sarsmak için bekliyor.

Oyuncular Bilal Ataş, Filiz Çolaklar, Görkem Baytekin, Hacer Sönmez, Mert Kaan Azın, Sinemis Tokmak, Yeşim Özol ise sahnede karakterlere hayat veriyor.

Oyun, 24 Şubat’ta Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde prömiyer yaptı. İkinci gösterimi Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde, üçüncü gösterimi ise İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

‘Beyaz Adam Ağacı Keser’ 23 Mayıs’ta Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyircisi ile buluşacak.