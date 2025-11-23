Giriş / Abone Ol
Beyaz eşya devi Tayland’daki fabrikasını kapatıyor: Üretim 1 Aralık’ta durdurulacak

Koç Holding iştiraklerinden Arçelik A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, şirketin Tayland Rayong’daki buzdolabı üretim tesisinde üreti­min durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Ekonomi
  • 23.11.2025 11:23
  • Giriş: 23.11.2025 11:23
  • Güncelleme: 23.11.2025 11:30
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Koç Holding iştiraklerinden Arçelik, Tayland'da bulunan buzdolabı işletmesinde üretimleri durduracağını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tayland’ın Rayong kentinde bulunan buzdolabı işletmesinde üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla durdurulacağı bildirildi.

Şirket, kararın küresel ölçekte yürütülen verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında alındığını belirtirken, fabrikanın üretim kapasitesinin Arçelik’in diğer tesislerine kaydırılacağı ifade edildi.

411 KİŞİYE 3 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPACAK

Arçelik, söz konusu kararın şirketin toplam üretim ve satışları üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini, faaliyetlerin sürekliliği açısından da herhangi bir olumsuzluk öngörülmediğini vurguladı.

KAP bildirimine göre, Rayong tesisinde görev yapan 411 çalışanın iş akdi feshedilecek ve bu kapsamda yaklaşık 3 milyon dolar tutarında kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek.

