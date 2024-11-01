Beyaz eşya satışları Eylül'de geriledi

Beyaz eşya satışlarında Eylül ayında gerileme izlendi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana ürün grubunda iç satışlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 600 bin adet civarında kaydedildi.

Eylül'de ihracat hacminde ise sert düşüş dikkat çekti. Verilere göre Eylül ayında ihracat yüzde 34 düşüşle 1,3 milyon adet oldu. İç ve dış pazar satışları böylelikle yüzde 29 düşüşle Eylül döneminde 1,9 milyon adet olarak gerçekleşti. Satışlardaki gerileme üretime de yansıdı. Eylül ayında altı ana ürün grubunda üretim yüzde 37 düşüşle 1,9 milyon adet oldu.

Ocak-Eylül dönemine bakıldığında ise iç pazar satışlarının yıllık yüzde 4 artışla 7,8 milyona çıktığı görüldü.

Aynı dönemde ihracat yüzde 6 düşüşle 15,8 milyon adede geriledi. İç ve dış pazar birlikte ele alındığında satışlar bu dönemde yıllık olarak yüzde 3 düşüşle 23,6 milyon oldu. Aynı dönemde üretim de yıllık yüzde 4 düşüşle 23,5 milyon adet olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDE KALICI DÜŞÜŞ ENDİŞESİ

Sonuçları değerlendiren TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, üretim seviyelerinde görülen düşüşün kalıcı olmasından endişe ettiklerini belirtti.

Sığın, “Bu darboğazın ülkemiz, tüketicilerimiz ve sektörümüzün ortak faydasına olacak bir hareket planı ile aşılabileceğine inanıyoruz. Gelişen teknolojiler ve inovasyonlarla sanayimiz her geçen gün daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünleri piyasaya sunuyor. Bu ürünler doğal kaynakların yanında tüketicilerimizin cebini de koruyor” diye konuştu.