Beyaz eşya sektöründe daralma sinyali: İç satışlar geriledi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, geçen yıl beyaz eşya sektöründe iç piyasa satışlarının yüzde 3 daraldığını belirterek, "2025 yılı iç piyasa satışları 9,9 milyon adet olarak gerçekleşti." dedi.

TÜRKBESD tarafından düzenlenen basın toplantısında, beyaz eşya sektörünün 2025 verileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Şengül, "Türkiye'nin beyaz eşya sanayisinde yüzde 7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü konumunda olduğunu" belirtti.

Türkiye beyaz eşya sektörünün 2025 itibarıyla yıllık 29 milyon adet üretimle faaliyet gösterdiğini aktaran Şengül, "sektörün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağladığını" söyledi.

2025'TE ÜRETİM MİKTARI YÜZDE 9 AZALDI

Şengül, geçen yıl 20,2 milyon adet olarak kaydedilen ihracat hacminin 2017 seviyelerine geri döndüğüne dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 6 ana ürün grubunda bir önceki yıla kıyasla iç satışlarda yüzde 3 daralma yaşandı. 2025 yılı iç piyasa satışları 9,9 milyon adet olarak gerçekleşti. İhracatta ise son yıllarda gözlemlenen gerileme trendi devam ederken 2025'te ihracat, bir önceki yıla kıyasla 2,2 milyon adet, yani yüzde 10 azaldı. İhracatta devam eden düşüş üretim adetlerine de yansırken 2025 yılı üretim miktarı geçen yıla göre yüzde 9 geriledi."

Üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç eden bir sektör için bu kayıpların kalıcı hale gelmemesi amacıyla ihracatı destekleyecek politikalara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Şengül, "artan girdi, enerji ve finansman maliyetleri ile ticaret politikalarındaki belirsizliklerin rekabetçiliği giderek daha kırılganlaştırdığını" söyledi.

VERGİLER VE ÖNLEMLER DARALMAYI DERİNLEŞTİREBİLİR

Mevcut gümrük vergilerine ek olarak antidamping önlemlerle oluşan ilave maliyetlerin hem ihracat hem de iç pazardaki daralmayı derinleştirme riski taşıdığına değinen Şengül, "Bu nedenle, ticaret politikası önlemlerinin kamu yararı gözetilerek sanayi üretimini ve ihracatı destekleyecek şekilde tasarlanması büyük önem taşıyor." diye konuştu.