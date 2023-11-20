Beyaz eşya yüklü kamyonette çıkan yangın çıktı

Afyonkarahisar’da depodan aldığı ürünlerle dağıtıma çıkan beyaz eşya yüklü kamyonette çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, kent merkezi Çakır Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 AJ 868 plakalı kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park edip ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Çok sayıda beyaz eşyanın yanarak zarar gördüğü yangının ardından inceleme başlatıldı.