Beyaz eşyada da çarklar yavaşladı

Ekonomi Servisi

6 Şubat depremlerinden bu yana en sert daralmayı geçen haziranda gören sanayi üretim endeksi bu ay artışa geçti. Sanayi üretiminin alt endeksleri tekstilde krizin sürdüğünü gösterirken dayanıklı tüketim malları üretiminde alarm zilleri daha güçlü çalmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ile kısıtlı arttı.

DARALMA EĞİLİMİ

Beyaz eşya sektöründe hissedilen kriz verilere de yansıdı. Dayanıklı tüketim mallarında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,6 geriledi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre üretim, talepteki zayıflamayla geriledi. Ülke, beyaz eşya üretiminde dünyada 2'nci sırada yer alırken dış satımlar kadar iç talep de sektörü etkiliyor.

TÜRKBESD'in yılın ilk yarısını değerlendirdiği güncel verilere göre beyaz eşya sektörü, daralmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında azalırken ihracat da yüzde 5 geriledi.

Toplam satışlarda yüzde 6’lık düşüş tespit edildi, üretim yüzde 8 azaldı. Dernek verilerine göre temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre iç satışlarda yüzde 14, ihracatta yüzde 15 ve üretimde ise yüzde 13’lük kayıp yaşandı.

TEKSTİLDE KRİZ SÜRÜYOR

TÜİK verileri, tekstil sektöründeki üretim krizini bir kez daha gösterdi. Giyim eşyaları imalatı yıllık yüzde 17 azalış kaydetti. Tekstil ürünlerinde yıllık gerileme yüzde 5 oldu. Deri ürünleri imalatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalış kaydetti.

Tekstil sektöründe şirketler "işgücü maliyeti" gerekçesiyle üretimlerini emeğin karşılığının değersizleştirildiği diğer ülkelere taşıyor. Bunlara bir yenisi de Aksaray'daki Colin's fabrikasının üretimi durdurmasıyla eklendi. 1500 Aksaraylı tekstil emekçisi, patronun ucuz işgücü arayışıyla işsiz bırakıldı.

YENİ TEŞVİKLER YOLDA

Emek yoğun üretimde işçiler bir bir işlerini kaybederken ekonomi yönetimi yine patronları önceledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim verilerini "olumlu" olarak değerlendirdi. Bakan Şimşek, emek yoğun sektörlerdeki üretim krizini adeta itiraf ederken patronlara yeni teşviklerin kapıda olduğunu söyledi.

Şimşek, paylaşımında özetle "Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor. Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in övgüyle bahsettiği yüksek teknolojili üretim ise çizilen tablonun aksine yıllık yüzde yüzde 16,3 gerileme kaydetti.