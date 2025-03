Beyaz far yasak mı? Bakanlıktan Xenon beyaz far yasağı kararı

İçişleri Bakanlığı araç sürücüleri için trafikte görüşü oldukça olumsuz etkileyen beyaz xenon far hakkında yeni bir karar aldı. Bakanlığın kararı sonrası beyaz far yasak mı sorusu gündemdeki yerini alırken xenon beyaz far yasağı kararı detayları ve ceza tutarı araştırma konusu oldu.

BEYAZ FAR YASAK MI?

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışında beyaz fara sahip olan araçlar dışında sonradan xenon beyaz far takılan otomobiller cezaya tabi tutulacak. Trafik içerisindeki güvenliği arttırmak amacıyla gidilen yeni düzenlemeyle birlikte xenon beyaz far sahibi araçlar gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmediği taktirde araçların trafikten men edilmesi söz konusu olacak.

XENON BEYAZ FAR CEZASI NE KADAR?

Fabrika çıkışlı beyaz far sahibi olmayan sonradan takılan araçlara uygulanacak xenon beyaz far cezası egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik ceza ile eşdeğer olacak. Cumhuriyet'te yer alan habere göre cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak.