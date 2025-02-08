Beyaz gelinliğini giyen Elazığ’da dondurucu soğuklar başladı

Elazığ’da iki gün boyunca aralıksız süren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının eksilere kadar düştüğü kentte bazı noktalarda buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı iki gün boyunca ektisini gösterdi. Kent merkezi beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yer yer hava sıcaklığının eksilere kadar düştüğü kentte, bazı noktalarda buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde güneşin doğmasıyla birlikte eşsiz manzaralar ile birlikte beyaz gelinliğini giyen Elazığ, 4 bin yıllık Harput Mahallesi’nde dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada ise ’’Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Malatya il geneli ile Elazığ’ın batı kesimleri aralıklı hafif kar yağışlı olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisenin görüleceği tahmin ediliyor" uyarısı yapıldı.