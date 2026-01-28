Beyaz hüsrana uğradı, yönetmen görevden alındı

Şovmen Beyazıt Öztürk’ün sunduğu yeni yarışma programı “Beyaz’la Joker” ilgi çekmemesi yapımcılar arasında sorun yarattı.

Kanal D’de yayınlanan yarışmada verilen 3 milyon TL’lik büyük ödül ve formatın ilgi çekeceği düşünülürken, şu ana dek yayınlanan 5 bölümün reytingi yeterli bulunmadı.

Bunun üzerine yapımın yönetmeni olan Ahmet Zafer Demirci’nin programla olan ilişkisine son verildi.

Demirci, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Beyaz’la Joker ile ilişkim sona ermiştir” ifadelerini kullandı ve “sektör içinde kimlerin ne olduğunu bildiğini” kaydetti.