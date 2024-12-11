Beyaz Saray: "ABD askerleri Suriye’de kalacak”

Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtlarının Şam'ı ele geçirmesiyle Beşar Esad yönetimi devrilirken Suriye’deki ABD askerlerinin bölgeden çekilip çekilmeyeceğine dair Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, New York’ta düzenlenen bir konferansta, Suriye’deki ABD askerlerine değinerek, “Bu birlikler çok özel ve önemli bir nedenle oradalar, bir tür pazarlık kozu olarak değil. ABD askerleri IŞİD ile savaşmak için 10 yıldan uzun bir süredir oradalar ve bu misyona hala bağlıyız” dedi.

Finer, ABD askerlerinin Suriye’de kalıp kalmayacağına dair gelen soruya ise “evet” cevabını verdi.