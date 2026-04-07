Beyaz Saray: ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanmayacak

Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı nükleer silah kullanma niyetinin bulunmadığını açıkladı.

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ayrıca iki ülke arasında diplomatik diyaloğun yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların devam ettiğini kaydetti.

TRUMP'IN SÖZLERİ ENDİŞE YARATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı tehdidinde bunularak, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" dedi. Trump, "Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız" demişti.