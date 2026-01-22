Giriş / Abone Ol
Beyaz Saray: ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşme Abu Dabi'de yapılacak

Beyaz Saray'dan Rusya ve Ukrayna savaşının sonlandırılması için planlanan görüşmenin Abu Dabi'de yapılacağı duyuruldu.

Dünya
  • 22.01.2026 20:35
  • Giriş: 22.01.2026 20:35
  • Güncelleme: 22.01.2026 20:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacağını bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin yeni görüşmelerin, Abu Dabi'de yapılacağını teyit etti.

ABD'li yetkili, söz konusu üçlü görüşmelerin yarın ve 24 Ocak Cumartesi günü Abu Dabi'de yapılacağını kaydetti.

