Beyaz Saray: Başkan Trump, İran’ın talepler listesini asla bir anlaşma olarak kabul etmez

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın 10 maddelik planının ABD Başkanı Donald Trump tarafından "asla" kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'da İran'a yönelik saldırılar ve ateşkesle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Leavitt, "Başkan Trump, İran’ın talepler listesini asla bir anlaşma olarak kabul etmez" dedi.

Leavitt şu ifadeleri kullandı:

"Medyaya, hiçbir gerçek temele dayanmayan anlatıları yaymaktan kesinlikle kaçınmalarını güçlü şekilde tavsiye ederim. Başkan Trump, İran’ın talepler listesini asla bir anlaşma olarak kabul etmez. Yalnızca Amerikan halkının çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eden bir anlaşmayı kabul eder."