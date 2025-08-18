Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerin katılımıyla Ukrayna gündemli kritik görüşme

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya geldiği toplantıyı, Ukrayna ve Avrupa'nın geleceği için "tarihi bir adım" olarak tanımladı. Starmer, "Gönüllüler Koalisyonu"nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlama konusunda "göreve hazır" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da kalıcı bir barış ve güvenlik garantileri sağlamak amacıyla Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u ağırladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da bu zirvenin önemini vurgulayarak, son iki haftada savaşın sona ermesi konusunda son üç buçuk yılda olduğundan daha fazla ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barışa yönelik diplomatik süreci hızlandırma niyetini açıkça ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkesin tercih edilebilir olduğunu kabul etse de, daha kapsamlı bir barış anlaşmasının "çok ulaşılabilir" olduğuna inandığı için bir ateşkesin "gerekli" olup olmadığını sorguladı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise, Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir üçlü toplantıdan önce bir ateşkes anlaşması çağrısında bulundu ve "Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum," dedi.

Trump, barışa giden yolun, Ukrayna için güvenlik garantileri ve olası "toprak takaslarını" içeren bir anlaşmadan geçtiğini söyledi. Trump, Ukrayna için bir çözümün bugün bile mümkün olduğunu ve bu konuda kapsamlı bir sonuca ulaşılacağına inandığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenlik garantilerinin tüm Avrupa'yı ilgilendirdiği için, Trump, Putin ve Zelenski'nin katılacağı olası bir toplantıya Avrupalı bir liderin de dahil edilmesini ve "dörtlü bir toplantı" yapılmasını önerdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın Putin'i müzakere masasına getirmesini "büyük bir atılım" olarak değerlendirdi ve bu adım için teşekkür etti.

ABD Başkanı’nın Avrupalı liderlerden önce Zelenski ile Oval ofiste düzenlediği basın toplantısında iki lider arasında geçen kısa bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Zelenski, Ukrayna’da savaş koşullarında seçim yapmanın mümkün olmadığını, ancak güvenlik sağlanırsa sandığa gidilebileceğini belirtti. Bunun üzerine Trump, “Demek ki savaş sırasında seçim olmuyor? O zaman üç buçuk yıl sonra biz de bir savaşta olursak, seçim yok mu? Güzelmiş” diyerek esprili bir yanıt verdi. Zelenski ise gülerek “Hayır” dedi.