Beyaz Saray'da Trump için ayin yapıldı

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın 7’nci gününde Beyaz Saray’dan dikkat çeken görüntüler geldi. Evangelist pastörler Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump’ın etrafında toplanarak ona dokunup dua etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Orta Doğu’da gerilimi artıran çatışmalar sürerken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken görüntüler geldi.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaşın yedinci gününde çatışmalar sürerken Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te (Başkanlık ofisi) dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin farklı bölgelerinden gelen Evangelist pastörleri ve dini liderleri ağırladı.

Paylaşılan görüntülerde toplantı esnasında papazların gözlerini kapatarak Trump’a dokunduğu ve ABD başkanı için dua ettiği dikkat çekti. Dua sırasında Trump’ın makam koltuğunda oturduğu görüldü.

Söz konusu anlar, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino tarafından sosyal medyada paylaşıldı.