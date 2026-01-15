Beyaz Saray'daki Grönland görüşmesi: Danimarka Başbakanı Frederiksen'den ilk yorum

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen; Danimarka ve Grönland temsilcilerinin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmelere dair konuştu.

Frederiksen, dün (14 Ocak Çarşamba) Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin kolay geçmediğini aktaran Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın görüşlerini açıkça ifade ettikleri ve ABD'nin iddialarına karşı çıktıkları için Danimarka ve Grönlandlı bakanlara teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi.

Frederiksen, "Ancak bu temel bir anlaşmazlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor çünkü ABD'nin Grönland'ı ele geçirme hırsı hala devam etmekte. Ciddi bir durum ve bu senaryoların hayata geçmemesi için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO ile Arktik'teki askeri varlığın güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını aktaran Frederiksen, Grönland ve çevresinde yapılacak tatbikat için bölgeye NATO üyelerinin asker gönderdiğini kaydetti.

"GRÖNLAND SATILIK DEĞİL VE ABD'YE AİT OLMAYACAK"

ABD'deki görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendiren Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ABD ile diyaloğun devam ettiğini, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiğini anımsattı.

Diyaloğun da uluslararası hukuka saygı çerçevesinde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Nielsen, şöyle devam etti:

"Grönland satılık değil ve ABD'ye ait olmayacak. Grönland, ABD'nin bir parçası olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek. Biz özerk yönetime sahip demokratik bir toplumuz. Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve Krallığın bir parçası olarak NATO üyesiyiz."

Nielsen, ABD'nin söylemleri üzerine güvenlik noktasında oluşan huzursuzluğu da anlayışla karşıladığını belirterek, birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği mesajını verdi.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.