Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Ortadoğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" sorusuna, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" yanıtını verdi.

Leavitt, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Ortadoğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim" dedi.

CNN:TRUMP, ORTA DOĞU TURUNDA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEBİLİR

Amerikan CNN kanalının Arapça sayfasında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, Başkan Donald Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebileceği ancak nihai kararın verilmediği belirtilmişti.

Haberde "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Ortadoğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor" ifadesini kullandı.

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti.