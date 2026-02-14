Beyaz Saray'dan Maduro ve Grönland'lı Sevgililer Günü mesajı
Beyaz Saray 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Gönderide yer alan görsellerden birinde Venezula Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulduğu elleri kelepçeli fotoğrafa yer verilirken görselin üst metninde "kalbimi ele geçirdin" ifadeleri yer aldı. Dikkat çeken bir diğer görsel ise Grönland'ın yer aldığı ve üst metninde "Artık ilişkimizi tanımlamanın zamanı geldi" yazan görsel oldu.
14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yapılan kutlamalara yönelik bir mesaj da Beyaz Saray'dan geldi.
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşımda, politik mesajları ironik ve alaycı bir dille sevgililer günü konsepti içinde ifade eden görseller ve ifadeler yer aldı.
MADURO, GRÖNLAND VE GÖÇMEN MESAJLARI
Paylaşımdaki dikkat çekici görsellerden biri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısında esir alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun elleri kelepçeli görseli oldu.
Maduronun esir alındığı güne ait fotoğraf kırmızı bir zemin üzerine yerleştirilirken, görselin üst metninde "kalbimi ele geçirdin" (you captured my heart) ifadeleri yer aldı.
GRÖNLAND: "İLİŞKİMİZİ TANIMLAMANIN ZAMANI"
Beyaz Saray'ın dikkat çeken görsellerinden biri de son dönemlerin uluslararası siyasetinin en tartışmalı başlıklarından biri olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ele geçirmek istediklerini açıkça ifade ettiği Grönland paylaşımı oldu.
Grönland'ın bir "kalp" şekli içinde haritalandırıldığı görselin üst metninde "Artık ilişkimizi tanımlamanın zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6— The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026