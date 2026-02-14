Beyaz Saray'dan Maduro ve Grönland'lı Sevgililer Günü mesajı

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yapılan kutlamalara yönelik bir mesaj da Beyaz Saray'dan geldi.

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşımda, politik mesajları ironik ve alaycı bir dille sevgililer günü konsepti içinde ifade eden görseller ve ifadeler yer aldı.

MADURO, GRÖNLAND VE GÖÇMEN MESAJLARI

Paylaşımdaki dikkat çekici görsellerden biri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısında esir alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun elleri kelepçeli görseli oldu.

Fotoğraf: @WhiteHouse / X

Maduronun esir alındığı güne ait fotoğraf kırmızı bir zemin üzerine yerleştirilirken, görselin üst metninde "kalbimi ele geçirdin" (you captured my heart) ifadeleri yer aldı.

GRÖNLAND: "İLİŞKİMİZİ TANIMLAMANIN ZAMANI"

Beyaz Saray'ın dikkat çeken görsellerinden biri de son dönemlerin uluslararası siyasetinin en tartışmalı başlıklarından biri olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ele geçirmek istediklerini açıkça ifade ettiği Grönland paylaşımı oldu.

Fotoğraf: @WhiteHouse / X

Grönland'ın bir "kalp" şekli içinde haritalandırıldığı görselin üst metninde "Artık ilişkimizi tanımlamanın zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: