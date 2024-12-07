Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, dün düzenlenen günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Jean-Pierre, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran ve Rusya'ya 'bel bağlamakla hata ettiğini' söyledi.

Karine Jean-Pierre şöyle konuştu:

“Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir.”