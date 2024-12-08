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Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Dünya
  • 08.12.2024 09:55
  • Giriş: 08.12.2024 09:55
  • Güncelleme: 08.12.2024 10:01
Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
Fotoğraf: DepoPhotos

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

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