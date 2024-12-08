Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.