Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: "Askerlerimiz orada tek bir amaç için bulunuyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Suriye’de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da IŞİD'e karşı mücadeleye devam etmek" dedi.

Kirby, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın brifinginde Joe Biden yönetiminin dış politika gündemini değerlendirdi.

Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Kirby, hem Türkiye'nin güvenlik endişeleri hem de PKK ve YPG konusundaki yaklaşımlarını da yeniden paylaştı.

Bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin (Suriye) sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz" yorumunu yaptı.

"IŞİD İLE MÜCADELE" İDDİASI

Kirby, Suriye'de SDG'nin dikkatinin "IŞİD karşıtı mücadeleden başka şeylere" kaymasını istemediklerini de sözlerine ekledi.

Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye’de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da IŞİD'e karşı mücadeleye devam etmek" yorumunu yaptı.

Suriye'deki geçiş sürecinde IŞİD'in yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.