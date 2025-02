Beyaz Saray'dan Trump paylaşımı: "Kralımız çok yaşa!"

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB