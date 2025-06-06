Beyaz Saray'dan Trump-Şi görüşmesine ilişkin açıklama

Gümrük tarifileri gerginliğinin ardından ilk kez ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt / Fotoğraf: DHA

Görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini belirten Leavit, “Trump, Çin Devlet Başkanı ile her zaman saygılı bir ilişki yaşadı. Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve pazarlarımıza ihtiyacı var. Bizim de Çin'in ekonomisi ve pazarına stratejik ilgimiz var” ifadelerini kullandı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GÜMRÜK TARİFESİ GERGİNLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.