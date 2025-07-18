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Beyaz Saray, Donald Trump’ın hastalığını açıkladı

ABD Başkanı Trump’a bacaklarındaki şişliklerin ardından kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğu bildirildi.

Dünya
  • 18.07.2025 12:47
  • Giriş: 18.07.2025 12:47
  • Güncelleme: 18.07.2025 12:51
Kaynak: DHA
Beyaz Saray, Donald Trump’ın hastalığını açıkladı
Fotoğraf: Depophotos

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın elindeki morluklar ve bacaklarındaki şişliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Leavitt, yapılan detaylı sağlık kontrolünde, özellikle ayaklarında 70 yaş üstü kişilerde sık görülen kronik venöz yetmezliği teşhis edildiğini belirtti.

Trump’ın ellerindeki morarmaların el sıkışmaktan kaynaklandığını ifade eden Leavitt, bunun dışında tüm laboratuvar testlerinin normal sonuçlandığını ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladı. Leavitt, Trump’ın ayaklarındaki şişliğin kendisine herhangi bir rahatsızlık vermediğini ve işlerini sürdürmeye devam ettiğini de ekledi.

Uzmanlar, kronik venöz yetmezliğin, bacaklardaki toplardamarların kanı kalbe yeterince taşıyamaması sonucu ortaya çıktığını ve bu durumun ayak bileklerinde ve bacaklarda şişlik, ağrı, varis ve ileri vakalarda açık yaralara neden olabileceğini kaydetti.

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