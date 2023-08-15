Beyaz Saray, eleştirilerin ardından Biden'ın Hawaii ziyareti için "aktif görüşmeler" yapıyor

NEW YORK (AA) - Beyaz Saray, 99 kişinin hayatını kaybettiği Hawaii'deki yangınlarla ilgili tutumu eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeyi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili halihazırda "aktif görüşmeler" yaptıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, Biden'ın Wisconsin'deki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, milyarlarca dolarlık hasara neden olan ve ölü sayısının artması beklenen orman yangınlarıyla ilgili Dalton'a, Biden'a yöneltilen eleştiriler kapsamında soru soruldu.

Dalton, hafta sonu Maui'deki yangınlarda artan ölü sayısıyla ilgili yorumu sorulduğunda "Yorumum yok." demesi ve daha sonra da konuyla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine oldukça eleştirilen Biden'ın, yangınlarla mücadelede ilk günden beri işin içinde olduğunu savundu.

Biden'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada yangınlara da yer verdiğini hatırlatan Dalton, bugün Wisconsin'deki konuşmasında da kurtarma çabalarının son durumuna yer vereceğini bildirdi.

Dalton ayrıca, Biden'ın Hawaii'yi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili "aktif görüşmeler" yaptıklarını söyledi ancak başka bir detay paylaşmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın Hawaii'yi ziyaretiyle ilgili bir plan olmadığını söylemişti.

ABD'nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının daha da artması bekleniyor.