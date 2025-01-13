Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve "İran gibi düşmanların" ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

İSRAİL'DE ANLAŞMANIN YAKIN OLDUĞUNA YÖNELİK İDDİALAR ARTIYOR

Öte yandan Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ederken İsrail'de yakında Hamas'la bir anlaşmanın imzalanacağına ilişkin iddialar da artıyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan bazı İsrailli kaynaklar, "Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ayrıntıları üzerinde mutabakat sağlandı; Hamas'ın nihai yanıtını bekleniyor" derken Doha'daki müzakerelere katılan İsrailli kaynak da "Temkinli bir ilerleme var, olumluymuş gibi görünüyor; Hamas'ın yanıtı bekleniyor" dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in "Tüm göstergeler, bir anlaşma yapılması için büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor" sözleri de dikkat çekti.