Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü öldü

ABD'de Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yapılan açıklamada "sadece trafik kazası" denildi.

Dünya 05.05.2024 11:24 Giriş: 05.05.2024 11:24

Güncelleme: 05.05.2024 11:27 Kaynak: AA

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