Beyaz Saray: İran'a karşı tüm seçenekler masada

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, yapılacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin İran'a yönelik tutumunu değerlendirdi.

Sözcü Leavitt, Trump'ın "nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak" olduğunu ve Trump'ın diplomasiye inandığını, ancak diplomatik çabaların başarısız olması halinde İran'a karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtti.

İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine de tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade eden Karoline Leavitt, "Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur ve Başkan da böyle düşünüyor. Bu konuda çok güçlü hisleri var" değerlendirmesinde bulundu.

ABD özel temsilcisi Steve Witkoff 12 Nisan'da Umman'da İranlı bir heyetle görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek amacıyla petrol ihracatını sıfıra indirme çabalarını da içeren İran'a yönelik “maksimum baskı” kampanyasını yeniden başlatmıştı.