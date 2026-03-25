Beyaz Saray: "İran askeri mağlubiyeti kabul etmezse Başkan Trump onlara cehennemi yaşatmaya hazır"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır" dedi. Leavitt, Trump'ın İran’a "cehennemi yaşatmaya hazır olduğunu" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD-İran müzakerelerine ve bölgede devam eden gerilime ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ile İran arasında görüşmelerin olduğunu vurgulayan Leavitt, ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini söyledi.

Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçınan Leavitt, bu konuda kararın Trump'a ait olduğunu söylemekle yetindi.

Leavitt, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır" şeklinde konuştu.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının "blöf" olmadığını kaydeden ABD'li Sözcü, Trump'ın İran’a "cehennemi yaşatmaya hazır olduğunu" söyledi.

"KONGRE ONAYINA İHTİYACIMIZ YOK"

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD askerlerinin İran'a gönderilmesi hususunda yönetimin Kongre onayına ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Şu anda bildiğiniz gibi Kongre’den resmi bir yetki alınması gerekmiyor, çünkü şu anda İran’da büyük çaplı operasyonlar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin "kanunlara her zaman uyduğunu" ifade eden Leavitt, İran'la ilgili olarak Demokratların aksi yöndeki açıklamalarının doğru olmadığını iddia etti.

Söz konusu "askeri operasyonun" 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen bir planlama olduğunu kaydeden Sözcü, bu takvimin çok önünde olduklarını ve İran ordusunu ciddi şekilde zayıflattıklarını savundu.

15 MADDELİK PLANININ REDDEDİLMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Sözcü Leavitt, İran yönetiminin, ABD'nin sunduğu belirtilen 15 maddelik bir planı reddetmesine ilişkin tartışmalara da değindi.

Beyaz Saray'ın bu tür bir planı tam olarak teyit etmediğini vurgulayan Leavitt, medyada dolaşan haberlerin gerçeğin tamamını yansıtmadığını iddia etti.

"(İran'la) Görüşmeler devam ediyor. Başkanın belirttiği gibi, müzakereler verimli geçiyor. Medyada dolaşan 15 maddelik bir plan gördüm. Beyaz Saray bu planın tamamını hiçbir zaman doğrulamadı. Planın bazı kısımlarında doğruluk payı var, ancak okuduğum haberlerin bir kısmı tamamen gerçeğe uygun değildi" şeklinde konuşan Leavitt, basın mensuplarının da Beyaz Saray tarafından teyit edilmeyen bu tür iddialara itibar etmemelerini istedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA TAKVİM NET DEĞİL

Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin ABD'nin çeşitli adımlar attığını ve bazı hazırlıklar yaptığını anlatan Leavitt, bu konuda detaylara girmeyeceğini belirtti.

ABD'li Sözcü, "Hürmüz Boğazı ne zaman açılabilir" şeklindeki bir soruya, "Bugün size kesin bir zaman çizelgesi veremem, ancak yönetimin bu konuyu olabildiğince çabuk halletmek için çalıştığından emin olabilirsiniz" dedi.

Leavitt ayrıca, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde hafta sonu gerçekleşmesi beklenen olası bir görüşmeyle ilgili haberlere temkinli yaklaştıklarını ve henüz kendilerinin bunu teyit etmediğini ifade etti.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" TARTIŞMASI

Diğer yandan Leavitt ile bir muhabir arasındaki "İran'da rejim değişikliği oldu mu?" tartışması ilgi çekti.

Leavitt, muhabirin, "Trump dün, İran’da rejim değişikliğini başardığını söyledi. Öyle mi gerçekten?" sorusuna, "Öyle değil mi? Lider kadrosunun tamamı öldürüldü" diye karşılık verdi.

Muhabirin, "Aslında liderlik kadrosunda bir değişiklik oldu" şeklindeki ifadesine Leavitt, "Rejim liderliğinde bir değişiklik oldu. Trump da tam olarak bunu söyledi" şeklinde yanıt verdi.