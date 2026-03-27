"Beyaz Saray İran'dan bugün yanıt bekliyor" iddiası: 15 maddelik teklif masada

Beyaz Saray'ın, ABD'nin 15 maddelik çerçeve önerisine İran'ın bugün (27 Mart) yanıt vermesini beklediği iddia edildi.

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, ABD ile İran arasındaki 15 maddelik anlaşma önerisi tartışmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün yaptığı açıklamada, yönetimin Pakistan'ı aracı olarak kullanarak İran'a olası barış anlaşması için 15 maddelik bir plan sunduğunu söylemişti.