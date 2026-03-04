Beyaz Saray: İran operasyonu şu ana kadar başarılı oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik saldırıların 5'nci gününde kamera karşısına geçti. Leavitt'in okuduğu metinde Obama yönetimine ağır eleştirilerde bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın "diplomasiye öncelik" verdiğini iddia etti.

Leavitt "Destansı Gazap operasyonu şu ana kadar başarılı oldu, önümüzdeki saatlerde İran hava sahası üzerinde tamamen kontrol sağlayacağız" dedi.

Leavitt, 160'tan fazla çocuğun katledildiği okul saldırısını soran gazeteciye de ABD'nin sivil öldürmediğini iddia ederek yanıt verdi. Beyaz Saray Sözcüsü, "Bir şey bilmiyoruz bu konuda. İran rejiminin aksine ABD asla sivilleri hedef almaz. Bu yüzden ABD'ye parmak sallamamanız çok önemli bu konuda, çünkü bizim ordumuz böyle şeyler yapmaz" dedi.