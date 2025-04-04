Beyaz Saray, Musk’ın istifa edeceğini yalanladı

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ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminde bulunan milyarder iş insanı Elon Musk’ın, son dönemde artan tepkiler nedeniyle görevinden çekileceği iddia edildi. ABD’li yayın organı Politico’nun haberine göre Trump’ın yakın çevresine Musk’ın görevden çekileceğini bildirdiği ifade edildi.

Haberde Trump’ın Musk’ın icraatlarından memnuniyet duyduğu ancak Musk’ın iş dünyasındaki sorumluluklarına döneceği belirtildi. Avrupa’daki aşırı sağ partilere açık desteği ve başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) birçok federal çalışanın işine son vermesi gibi adımlarıyla son dönemde Musk’a yönelik tepkiler artmıştı.

Elon Musk hükümetteki rolünü ve siyasetteki nüfuzunu sürdürürken, sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’ya yönelik bazı saldırılar da gerçekleşmişti. Söz konusu haberleri “çöp” olarak nitelendirerek yalanlayan Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt ise, Musk’ın “DOGE’deki harika çalışmalarını tamamladıktan sonra resmi olarak görevinden ayrılacağını” kaydetti.