Beyaz Saray, Ronaldo ve Trump'ın görüntülerini paylaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir videosunu paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Portekizli oyuncuyu Oval Ofis’te kabul etti. Beyaz Saray tarafından paylaşılan görüntüde, Donald Trump ile Ronalda koridorda birlikte yürürken görülüyordu.

Sosyal medya platformu X'ten çarşamba günü yayınlanan bu videoya "İki GOAT" (Greatest of all time-tüm zamanların en iyisi) notunu düşüldü.