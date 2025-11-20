Beyaz Saray, Ronaldo ve Trump'ın görüntülerini paylaştı
ABD Başkanı Trump, Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir videosunu paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Portekizli oyuncuyu Oval Ofis’te kabul etti. Beyaz Saray tarafından paylaşılan görüntüde, Donald Trump ile Ronalda koridorda birlikte yürürken görülüyordu.
Sosyal medya platformu X'ten çarşamba günü yayınlanan bu videoya "İki GOAT" (Greatest of all time-tüm zamanların en iyisi) notunu düşüldü.
Two GOATS.— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2025
CR7 x 45/47@Cristiano 🔥 pic.twitter.com/QA4Dw0s1lr