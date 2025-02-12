Beyaz Saray: Rusya, tutuklu öğretmen Fogel'ı serbest bıraktı

Beyaz Saray, Rusya'da yaklaşık üç buçuk yıldır tutuklu bulunan ABD'li öğretmen Marc Fogel'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da üç yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Marc Fogel'ı dün Beyaz Saray'da ağırladı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Fogel, özgürlüğünü sağlayan çabalar nedeniyle minnettarlığını dile getirdi.

Fogel,"Şu anda kendimi dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyorum. Bilmenizi isterim ki bu olayda ben bir kahraman değilim. Başkan Trump bir kahraman. Beni eve götürmek için onuruma yasa çıkaran Senatörler ve Temsilciler kahramanlardır. Hepsinin yaptıklarına hayranlık duyuyorum." dedi.

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.