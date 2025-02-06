Beyaz Saray Sözcüsü: "Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere 'geçici olarak' yerleştirilmesi söz konusu"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere "geçici olarak" yerleştirilmesinin söz konusu olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağını", burada yaşayanların başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söylemişti. Trump'ın sözlerine tepkiler yükselirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere "geçici olarak" yerleştirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin Gazze yeniden inşa edildikten sonra evlerine geri dönmeleri konusundaki soruları ise yanıtsız bırakan Leavitt, "Başkan'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim" dedi.

Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi yerlere geçici mi yoksa kalıcı mı yerleştirileceğine ilişkin ısrarlı sorulara yanıt veren Leavitt, "geçici yeniden yerleştirme" ifadesini kullandı.

Mısır ve Ürdün'ün Filistinlilerin geçici olarak yerleştirilebilmesine olumlu bakacaklarını umduklarını vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızdan, özellikle de Mısır ve Ürdün'den, evlerini yeniden inşa edebilmemiz için Filistinli mültecileri geçici olarak kabul etmelerini beklediğini çok açık bir şekilde ifade etti" diye konuştu.

Leavitt, "Burası bir yıkım alanı. Su yok, elektrik yok. Başkan bu kişilerin barış içinde yaşamasını istiyor. Bu çok cesur yeni planla bunu yapmaya kararlı" dedi.

Öte yandan Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirterek, Trump'ın dünkü ifadelerinin bir "taahhüt" olmadığını kaydetti.