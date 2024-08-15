Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: İran, önümüzdeki günlerde İsrail'e hiç uyarı olmadan saldırabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde Gazze'deki ateşkes görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kirby, insani yardımın akışını kolaylaştıracak ve Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak olan bir anlaşma üzerinde daha yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Doha'daki görüşmelerin "umut verici bir başlangıç" olduğunu kaydeden Kirby, "Anlaşmanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, bugün bu görüşmelerden bir anlaşma çıkmasını beklemiyoruz. Görüşmelerin yarın da devam etmesini bekliyorum" dedi.

Kirby, İran'ın İsrail'e karşı yapması beklenen misilleme saldırısına ilişkin, "Tahran'dan gelen söylemler niyetlerinin ne olduğu konusunda oldukça agresif" dedi. Kirby, "Elimizde saldırının hiç uyarı olmadan ve kesinlikle önümüzdeki günlerde düzenlenebileceğine dair bilgiler var ve buna hazırlıklı olmalıyız. Burada size İran’ın İsrail’e saldırma konusunda fikrini değiştirdiğini, saldırırlarsa bunun neye benzeyeceğini ve ne zaman gerçekleşeceğini net olarak söyleyemem. İran’ın bazı hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Saldırmayı tercih etmeleri halinde, bunu çok az ya da hiç haber vermeden yapabileceklerine inanıyoruz. İşin bu noktaya gelmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Kirby, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Gazze'ye gideceğini" ifade etmesiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, Abbas'ın söz konusu açıklamasını henüz görmediğini belirtti. Gazze'de ateşkesle ilgili sürecin taraflarının İsrail ve Hamas olduğunu kaydeden Kirby, Abbas'ın olası Gazze ziyaretiyle ilgili bilgilerinin olmadığını ve bunun ateşkes müzakereleriyle bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.