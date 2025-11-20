Beyaz Saray Sözcüsü: Yarın Beyaz Saray'a bir komünistin gelmesi çok şey anlatıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bir takım açıklamalarda bulundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi kast ederek "Yarın Beyaz Saray'a bir komünistin gelmesi çok şey anlatıyor" diyen Leavitt, sözlerine "Sanırım bu, Başkan Trump'ın herkesle görüşmeye, konuşmaya ve Amerikan halkı için doğru olan neyse onu yapmaya yönelik isteğini gösteriyor' şeklinde devam etti.

KONGRE ÜYELERİNİ İDAM ETME KONUSU

Leavitt, Trump'ın bir paylaşımında "Demokrat Kongre üyelerinin orduyu kendisine karşı itaatsizliğe kışkırttıkları için ölüm cezasına çarptırılabileceklerini" ima eden açıklamasını da izah etti.

Leavitt ayrıca kendisine sorulan "Başkan, Kongre üyelerini idam etmek mi istiyor?" sorusuna, "Hayır. Başkan'ın neye tepki gösterdiğini netleştirelim. Çünkü kimse Başkan'ın bu şekilde tepki vermesine neden olan şeyi konuşmak istemiyor. ABD Kongresi'nin aktif görevdeki bazı üyeleri, Amerikan ordu mensuplarına yönelik bir video hazırlayarak onları başkanın yasal emirlerine karşı gelmeye teşvik ettiler" diye yanıt verdi.

Demokrat Kongre üyelerinin, askerlere, "Trump'ın emirlerine uyulmaması yönünde" çağrı yapmalarının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Leavitt, "Bu çok tehlikeli bir mesaj ve belki de kanunen cezalandırılabilir" yorumunu yaptı.