Beyaz Saray: Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasi, ancak gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap verdi.

ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, "Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu" yorumunu yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yerel saatle bu akşam Kongre'de yapacağı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında bu konuya da temas edeceğini ifade eden Leavitt, Trump'ın İran konusunda net bir görüşünün olduğunu söyledi.