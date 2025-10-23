Beyaz Saray: Trump'ın Putin ile görüşmesi "tamamen masadan kalkmadı"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmenin "tamamen gündemden kalkmadığını" ifade etti.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Trump-Putin zirvesinin yapılıp yapılmayacağına dair gündemi değerlendirdi.

Leavitt, Trump'ın savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'nın "ilerleme kaydetmemesinden" duyduğu hayal kırıklığının altını çizdi.

ABD'nin iki Rus petrol şirketine getirdiği yaptırımlara değinen Leavitt, Trump'ın gerekli gördüğü her zaman Moskova'ya karşı yaptırımda bulunabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Trump'ın bu savaşı sona erdirebilmek için Putin ile görüşmeyi istediğini ancak bu görüşmenin somut bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Leavitt, olası bir Trump-Putin görüşmesinin "tamamen masadan kalkmadığını" belirtti.

SOMUT VE OLUMLU SONUÇ BEKLENTİSİ

ABD'li sözcü, "Başkan ve tüm yönetim bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor, ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, Trump'ın sadece söz değil iki taraftan da ama özellikle Moskova'dan "eylem" görmek istediğini vurgulayarak, bu süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesine ilişkin dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi" demişti.