Beyaz Saray, Trump'ın Putin ve Zelenski ile Türkiye'de görüşmeye 'açık' olduğunu duyurdu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme önerisine dair soru üzerine Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi.

Bugün Rusya ve Ukrayan barış zirvesi kapsamında ikinci kez İstanbul'da bir araya gelmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısı sonrasında zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunduş ve "Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenskiy'i aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak" demişti.