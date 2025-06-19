Beyaz Saray: Trump, İran'a saldırıp saldırmama kararını iki hafta içinde verecek

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray''daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantının ana gündem maddesi İran- İsrail savaşı oldu.

TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK

Toplantının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Trump İran'a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek" ifadelerine yer verildi.