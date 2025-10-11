Beyaz Saray, Trump’ın kalp yaşını açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporunu yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu, Beyaz Saray tarafından yayımlanan doktor raporuna göre “olağanüstü” olarak değerlendirildi.

Nisan ayında yapılan kapsamlı kontrolde, ABD Başkanı'nın 1.90 boyunda ve 102 kilo olduğu, kolesterol seviyesinin “iyi kontrol altında” bulunduğu açıklanmıştı.

NTV’nin aktardığına göre son raporda, 79 yaşındaki Trump’ın “karlp yaşının kronolojik yaşından 14 yıl daha genç” olduğu ifade edildi.

Trump, ocak ayında yeniden göreve başladığında ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu.

Ancak doktoru Sean Barbabella, “Başkan Trump olağanüstü sağlıkta, güçlü kardiyovasküler, solunum, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor” ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU ÖNCESİ AŞILAR YENİLENDİ

Trump’ın Ortadoğu’ya yapacağı seyahat öncesinde grip ve COVID-19 aşılarının da yenilendiği belirtildi.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt’e hitaben yazılan notta, Trump’ın Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde rutin yıllık muayenesinden geçtiği kaydedildi.

ELİNDEKİ MORLUKLAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Temmuz ayında Trump’ın bacaklarında şişlik ve sağ elinde morarma görülmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Uzmanlar, bu durumun 70 yaş üstü kişilerde sık görülen “kronik venöz yetmezlik” kaynaklı olduğunu ve elindeki morluğun “el sıkışma ve aspirin kullanımına bağlı doku tahrişi” olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray, o tarihten bu yana Trump’ın sağlık durumuna ilişkin kaygıları “önemsiz” olarak nitelendiriyor.