Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Blinken, “ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte” dedi.