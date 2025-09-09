Beyaz Saray, Ukraynalı göçmen kadının bıçaklanarak öldürülmesinden Demokratları sorumlu tuttu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, North Carolina eyaletinde Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın siyahi bir Amerikalı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin "utanç verici" olduğunu belirterek, bunun sorumlusunun Demokratlar olduğunu savundu.

Sözcü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, 22 Ağustos'ta North Carolina'da Ukraynalı göçmen Zarutska'nın trende seyahat ederken öldürülmesine ilişkin ortaya yeni çıkan görüntüleri değerlendirdi.

Leavitt, daha önce 14 suç kaydı olmasına rağmen her seferinde serbest bırakılan zanlı Decarlos Dejuan Brown'ın son seferinde Demokrat bir yargıç tarafından kefaletsiz şekilde serbest bırakıldığını söyledi.

"23 yaşındaki bu genç kadın, daha güvenli bir yaşam ve umut dolu yeni bir başlangıç için ülkesinden ABD'ye kaçan Ukraynalı bir mülteciydi ancak trajik bir şekilde, ABD'deki büyük bir şehirdeki toplu taşıma sistemi, onun terk ettiği aktif savaş bölgesinden daha tehlikeliydi" yorumunu yapan Leavitt, Zarutska'nın bu şekilde hayatını kaybetmesinin "utanç verici" büyük bir acı olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu hikayenin en öfke verici ve kabul edilemez kısmı, onun ölümünün tamamen önlenebilir olmasıdır çünkü Decarlos Brown o gece o trende değil, parmaklıklar arkasında olmalıydı. Decarlos Brown, 2011 yılından bu yana silahlı soygun, hırsızlık ve zorla haneye girme dahil olmak üzere 14 suçtan ceza alıp serbest kalan birisidir" şeklinde konuştu.

Demokrat yönetimlerin Brown gibi suçluları kefalet talep etmeden serbest bıraktığını ve bundan dolayı hapiste olması gereken birçok suçlunun sokaklarda serbest dolaştığını savunan Leavitt, "Bu canavar hapiste olmalıydı, ancak Demokrat politikacılar, liberal yargıçlar ve zayıf savcılar suçluları hapse atıp topluluklarını korumaktansa erdemli davranıyormuş gibi yapmayı tercih ettiler" dedi.

UKRAYNALI GÖÇMEN TRENDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir Amerikalı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Daha önce 14 ağır suç kaydı olduğu belirtilen Brown'ın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Zarutska'nın öldürülmesine ilişkin video kaydı dün Amerikan kamuoyuna yansımış ve söz konusu görüntüler büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Zarutska'nın ailesine başsağlığı dilerken, bu tür suçluların hapisten çıkmaması gerektiğini dile getirmişti.