Beyaz Saray: "Ukrayna’ya yardımları duraklatma kararı görüşmeler ilerlerse kaldırılabilir"

Beyaz Saray, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararının Ukrayna ile görüşmeler ilerlerse kaldırılabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD merkezli Fox News’e verdiği röportajda, "Bu müzakereleri netleştirip ilerletebilirsek ve gerçekten masaya bazı güven artırıcı önlemler koyabilirsek, o zaman başkan (Trump) yardımlar üzerindeki duraklatmayı kaldırma konusunda ciddi bir değerlendirme yapacaktır" dedi.

TRUMP, UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMI DURDURMA KARARI ALMIŞTI

ABD Başkanı, geçen hafta Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı sert tartışmanın ardından, ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını durdurma talimatı verdi.

Alınan kararın, Ukrayna'nın savaş kapasitesi üzerinde ciddi etkiler yaratması bekleniyor. ABD medyasına konuşan yetkililere göre, Zelenski'nin barış görüşmelerine yönelik taahhütte bulunması durumunda yardımın durdurulması kararı askıya alınacak.

CIA Direktörü John Ratcliffe, bugün Fox Business'a verdiği röportajda ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların yanı sıra istihbarat paylaşımını da durdurduğunu açıkladı.