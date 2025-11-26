Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız öldürüldü, Beyaz Saray karantinaya alındı

ABD Washington'da Beyaz Saray'a birkaç blok mesafede silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 3 kişi vuruldu. Vurulanların 2'sinin Ulusal Muhafız askeri olduğu öğrenildi. 3'ncü kişinin ise çatışmada yaralanan saldırgan olduğu aktarıldı.

Saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız askeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, askerlerin öldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray ise karantina altına alındı; giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklandı.

LEAVITT: BAŞKAN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumun farkında ve aktif olarak izliyor. Başkan bilgilendirildi" dedi.

TRUMP: O HAYVAN AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI; ANCAK BUNA RAĞMEN ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki Ulusal Muhafız askerini vurup her ikisinin de durumunun kritik olmasına ve iki ayrı hastaneye kaldırılmasına neden olan o hayvan da ağır şekilde yaralandı; ancak buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek.

Yüce Ulusal Muhafızlarımıza ve tüm ordumuz ile kolluk kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. Onlar gerçekten Harika İnsanlar.

Ben, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve Başkanlık makamıyla ilişkili herkes olarak, sizinleyiz!"

2 ASKER ÖLDÜ

Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, açıklama yaparak iki askerin öldüğünü duyurdu. Morrisey, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Bugün erken saatlerde Washington, DC'de vurulan Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın her iki üyesinin de yaralarından dolayı hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Bu cesur Batı Virginialılar, ülkeleri uğruna canlarını verdiler. Soruşturma devam ederken federal yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Tüm eyaletimiz, aileleri, sevdikleri ve Muhafız topluluğuyla birlikte yas tutuyor. Batı Virginia, onların hizmetlerini ve fedakarlıklarını asla unutmayacak ve bu korkunç eylemin tüm sorumluluğunu talep edeceğiz."