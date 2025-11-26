Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız vuruldu, Beyaz Saray karantinaya alındı

ABD Washington'da Beyaz Saray'a birkaç blok mesafede silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 3 kişi vuruldu. Vurulanların 2'sinin Ulusal Muhafız askeri olduğu öğrenildi.

Beyaz Saray ise karantina altına alındı.

3 people shot near the White House, 2 of which are National Guard soldiers.



The suspect is on the run and the White House is in lockdown. pic.twitter.com/uIYOX1Jjju — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

LEAVITT: BAŞKAN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de, yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumun farkında ve aktif olarak izliyor. Başkan bilgilendirildi" dedi.

ULUSAL MUHAFIZLAR BİR SÜREDİR KENT MERKEZLERİNDE

Birçok eyaletten gelen Ulusal Muhafız birlikleri, Trump'ın ülkenin başkenti Washington'da başlattığı ve daha sonra ülke genelindeki diğer şehirlere de yayılan suç karşıtı operasyonlar kapsamında aylardır Washington DC'de bulunuyor.

TRUMP: O HAYVAN AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI; ANCAK BUNA RAĞMEN ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki Ulusal Muhafız askerini vurup her ikisinin de durumunun kritik olmasına ve iki ayrı hastaneye kaldırılmasına neden olan o hayvan da ağır şekilde yaralandı; ancak buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek.

Yüce Ulusal Muhafızlarımıza ve tüm ordumuz ile kolluk kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. Onlar gerçekten Harika İnsanlar.

Ben, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve Başkanlık makamıyla ilişkili herkes olarak, sizinleyiz!"